Врачи Москвы готовы помочь пострадавшим при взрыве газа

https://news.ru/storage/news/49b8069386d642e3f20d49bc356757b1/d89eefc7-cb4f-4290-8027-bb7236e38d6a_850.jpg Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Министерство здравоохранения готово помочь эвакуировать в московские больницы пострадавших при взрыве газа в жилом доме Магнитогорска.

По словам пресс-секретаря ведомства Максима Радецкого, в настоящее время раненым предоставляется вся необходимая помощь, однако при необходимости их могут доставить в столицу, передаёт «Россия 24».

Как писал News.ru, спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома четырёх человек. Среди них один ребёнок. Пострадавших госпитализировали.

Власти Челябинской области ввели режим ЧС на территории региона из-за произошедшего. Жертвами ЧП стали минимум три жителя здания по проспекту Карла Маркса, 164.