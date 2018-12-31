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Врачи Москвы готовы помочь пострадавшим при взрыве газа

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Министерство здравоохранения готово помочь эвакуировать в московские больницы пострадавших при взрыве газа в жилом доме Магнитогорска.

По словам пресс-секретаря ведомства Максима Радецкого, в настоящее время раненым предоставляется вся необходимая помощь, однако при необходимости их могут доставить в столицу, передаёт «Россия 24».

Как писал News.ru, спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома четырёх человек. Среди них один ребёнок. Пострадавших госпитализировали.

Власти Челябинской области ввели режим ЧС на территории региона из-за произошедшего. Жертвами ЧП стали минимум три жителя здания по проспекту Карла Маркса, 164.


#москва #врачи #ВЗРЫВ #Минздрав #магнитогорск
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