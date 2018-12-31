Врачи Москвы готовы помочь пострадавшим при взрыве газа

Министерство здравоохранения готово помочь эвакуировать в московские больницы пострадавших при взрыве газа в жилом доме Магнитогорска.
По словам пресс-секретаря ведомства Максима Радецкого, в настоящее время раненым предоставляется вся необходимая помощь, однако при необходимости их могут доставить в столицу, передаёт «Россия 24».
Как писал News.ru, спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома четырёх человек. Среди них один ребёнок. Пострадавших госпитализировали.
Власти Челябинской области ввели режим ЧС на территории региона из-за произошедшего. Жертвами ЧП стали минимум три жителя здания по проспекту Карла Маркса, 164.