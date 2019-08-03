Один из собравшихся на несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу получил перелом руки в ходе мероприятия. Медики отправили пострадавшего в больницу.
Всего повреждения зафиксированы у семи человек, передаёт Telegram-канал
Ранее News.ru писал, что в столице проходит митинг за честные выборы в Мосгордуму. Видео задержания нескольких участников несанкционированного мероприятия появилось в Сети. На кадрах видно, что силовики применяют к гражданам силу. Одного из них задержали, когда он пытался развернуть флаг России. Ещё один мужчина, по некоторым данным, просто проезжал мимо на велосипеде.
Полиция сообщала о 350 участниках мероприятия и 30 задержанных. По словам главы Союза журналистов России Владимира Соловьёва,