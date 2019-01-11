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Врачам и учителям не запретят дарить подарки

Любимов Андрей/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Замруководителя аппарата российского правительства Андрей Логинов заявил, что запрет на подарки должностным лицам коснётся только чиновников. Законопроект будет исправлен для избавления от неоднозначных толкований.

«Я сразу скажу — есть горячие головы, которые предлагают распространить их до сторожа, уборщицы и технички. Не думаю, что можно с этим согласиться», — передаёт слова чиновника РИА Новости.

Он отметил, что запрет на подарки для врачей и учителей является домыслом, информирует ФАН.

Как ранее писал News.ru, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против принятия законопроекта о запрете дарить подарки учителям и врачам. Она назвала эту инициативу избыточной и оскорбительной.


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