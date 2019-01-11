Врачам и учителям не запретят дарить подарки

Замруководителя аппарата российского правительства Андрей Логинов заявил, что запрет на подарки должностным лицам коснётся только чиновников. Законопроект будет исправлен для избавления от неоднозначных толкований.
«Я сразу скажу — есть горячие головы, которые предлагают распространить их до сторожа, уборщицы и технички. Не думаю, что можно с этим согласиться», — передаёт слова чиновника РИА Новости.
Он отметил, что запрет на подарки для врачей и учителей является домыслом, информирует ФАН.
Как ранее писал News.ru, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против принятия законопроекта о запрете дарить подарки учителям и врачам. Она назвала эту инициативу избыточной и оскорбительной.