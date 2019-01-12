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Врачам больницы вместо ремонта посоветовали помыть полы

Nikolay Gyngazov /Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Временно исполняющая обязанности замглавы Владимирской области Марина Чекунова в ходе посещения полуразрушенной больницы в Струнино, которую местные жители попросили отремонтировать и оборудовать необходимой техникой во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, сделала выговор врачам из-за печального вида помещений.

«Проблемы обсудим, но посмотрите на себя. Занавески повесьте, полы помойте, бахилы где?» — приводит слова чиновницы «Политика сегодня».

Чекунова заявила медикам, пожаловавшимся на невозможность работать, что не является золотой рыбкой, исполняющей желания по первому требованию.

Зампредседателя регионального Законодательного Собрания Роман Кавин, комментируя высказывание Чекуновой, не исключил, что этот эпизод может негативно сказаться на её карьере. Он отметил, что чиновница должна была выбрать тактичную линию ответов на вопросы.

После жалобы жителей Струнино Владимир Путин поручил сделать в лечебнице капитальный ремонт до 31 декабря 2018 года, но пока чиновники не выполнили указания.

Ранее News.ru писал о том, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял отставку главы департамента молодёжной политики Ольги Глацких, прогремевшей на всю Россию высказыванием о том, что «государство не просило рожать».


#капремонт #Владимирская #БОЛЬНИЦА #чиновница
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