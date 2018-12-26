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Врач рассказал о состоянии заразившихся гепатитом С детей

Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Главврач Амурской областной детской клинической больницы Руслан Белоус заявил, что пациенты, заразившиеся гепатитом С, находятся в компенсированном состоянии. Ситуация осложняется тем, что все заболевшие — онкобольные.

«Для окончательного заключения привлечены специалисты медицинской академии, НИИ детских инфекций ФМБА России. Дополнительно биоматериал заболевших для молекулярно-генетического анализа будет направлен в федеральный центр», — сообщили в пресс-службе правительства со ссылкой на главврача.

О произошедшем рассказал депутат Заксобрания Амурской области Сергей Труш. К нему с жалобами на заражение обратились родители 26 детей. Все они в разное время лечились в гематологическом отделении детской областной больницы. Среди заболевших дети 2003, 2004, 2013−2015 годов рождения.

Как писал News.ru, губернатор Амурской области Василий Орлов назвал основную версию причины заражения 26 больных онкологией детей гепатитом С.


#дети #амурскаяобласть #заражение #гепатит
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