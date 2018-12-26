Врач рассказал о состоянии заразившихся гепатитом С детей

Главврач Амурской областной детской клинической больницы Руслан Белоус заявил, что пациенты, заразившиеся гепатитом С, находятся в компенсированном состоянии. Ситуация осложняется тем, что все заболевшие — онкобольные.
«Для окончательного заключения привлечены специалисты медицинской академии, НИИ детских инфекций ФМБА России. Дополнительно биоматериал заболевших для молекулярно-генетического анализа будет направлен в федеральный центр», — сообщили в пресс-службе правительства со ссылкой на главврача.
О произошедшем рассказал депутат Заксобрания Амурской области Сергей Труш. К нему с жалобами на заражение обратились родители 26 детей. Все они в разное время лечились в гематологическом отделении детской областной больницы. Среди заболевших дети 2003, 2004, 2013−2015 годов рождения.
Как писал News.ru, губернатор Амурской области Василий Орлов назвал основную версию причины заражения 26 больных онкологией детей гепатитом С.