https://static.news.ru/photo/fa294b7a-b6ba-11e9-8d36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН

Больше всего павильоны «Здоровая Москва» посещают люди, которые редко ходят в поликлиники для диспансеризации. Это трудоспособные граждане, желающие проверить своё здоровье после работы, рассказал главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.

По его словам, плюсом для них является тот факт, что станции работают до 22 часов.

Кроме того, среди желающих пройти проверку достаточное число мужчин, которые, как правило, следят за самочувствием хуже, чем женщины.

У нас количество мужчин, которые посещают павильон, их на 10% больше, чем обычно посещают поликлинику. Это, действительно, уже маленькая, но победа, — поделился он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее News.ru писал, что бесплатные уроки танцев, бокса, восточных единоборств, а также лекции о здоровом образе жизни проведут московские парки для жителей столицы. Мероприятия будут проходить в рамках программы «Здоровая Москва». Кроме того, все желающие могут получить консультации врачей, пройти диспансеризацию и диагностику в более чем 40 павильонах, которые работают в столичных парках и зонах отдыха.