Врач прокомментировал инцидент с трупами в онкоцентре

https://news.ru/storage/news/0a3971dc1c0ddd99b9a5335001f7f18c/cabf61e6-908d-4399-b5ed-264891675074_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черёмушкин назвал «странным» обнаружение трупов в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина в Москве.

«Как это может случиться, что это такое вообще? 35 лет проработал, и ничего подобного не было. Я понимаю, что центр огромный, но это всё равно очень странно. Это шок», — сказал врач-онколог, которого цитирует URA.RU.

При этом он отметил, что речь идёт о криминальном деле. Медик отказался подробно комментировать ситуацию до проведения официальной проверки.

Ранее News.ru писал, что сотрудники НМИЦ в ходе внутренней проверки обнаружили несколько неопознанных тел. Трупы находились в морге учреждения. Предположительная давность наступления смерти людей — более 10 лет.