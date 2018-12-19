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Врач прокомментировал инцидент с трупами в онкоцентре

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черёмушкин назвал «странным» обнаружение трупов в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина в Москве.

«Как это может случиться, что это такое вообще? 35 лет проработал, и ничего подобного не было. Я понимаю, что центр огромный, но это всё равно очень странно. Это шок», — сказал врач-онколог, которого цитирует URA.RU.

При этом он отметил, что речь идёт о криминальном деле. Медик отказался подробно комментировать ситуацию до проведения официальной проверки.

Ранее News.ru писал, что сотрудники НМИЦ в ходе внутренней проверки обнаружили несколько неопознанных тел. Трупы находились в морге учреждения. Предположительная давность наступления смерти людей — более 10 лет.


#москва #врачи #онкология
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