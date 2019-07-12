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Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, терапевт Анна Белоусова рассказала, как взбодриться от кофе тем людям, которым этот напиток противопоказан, — в частности, гипертоникам и людям, у которых есть проблемы с сердцем.

Специалист в разговоре с News.ru рекомендовала положить в банку с крышкой свежемолотый кофе или же свежий кофе в зёрнах, от которого исходит резкий запах. Затем необходимо закрыть крышку и дать настояться. После пробуждения человеку нужно открыть ёмкость — запах свежего натурального кофе быстро распространится по комнате.

Кофеин пройдёт через рецепторы. Таким образом, можно обойтись без лишней дозы кофе, который зачастую также пьют на голодный желудок, что приносит организму вред. Для того чтобы ещё быстрее проснуться и почувствовать прилив сил, к кофе можно добавить лимонную или апельсиновую цедру и корицу, — рассказала Белоусова.

Как ранее писал News.ru, учёные Ноттингемского университета в Великобритании выяснили, что кофеин помогает похудеть. Он оказывает воздействие на бурую жировую ткань (бурый жир) в теле человека, что, в свою очередь, способствует процессу выработки тепла и позволяет сжигать килограммы, а также поддерживать оптимальный уровень сахара в крови. В организме людей с лишним весом, как правило, содержится значительно меньшее количество бурого жира по сравнению с белым.