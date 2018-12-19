Найденные в НМИЦ трупы могут свидетельствовать о преступлении

https://news.ru/storage/news/963468b5fa87a4110f98252f3c4359f9/e09db28f-06bc-49fa-80e3-8b664d6a198c_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Специалист Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Блохина заявляет, что тела умерших людей, которые были найдены в морге учреждения, могут свидетельствовать только о совершённом преступлении. Других вариантов в этой ситуации быть не может, считает патологоанатом Александр Эдигер.

В любом высшем учебном заведении, обучающем медицинским специальностям, есть кафедры нормальной и топографической анатомии. В них трупы и их части используются в качестве учебных пособий, передаёт «Царьград» слова врача. Для этого используют бесхозные тела, такая практика заведена много столетий назад, отметил он.

Однако, как он объяснил, НМИЦ не является вузом такого типа.

«Я не представляю себе ситуацию, при которой в лечебно-профилактическом учреждении или даже в НИИ находились бы в течение 10 лет никем не найденные до этого несколько трупов. Поэтому это преступление», — отметил Эдигер.

По его мнению, следователям, занимающимся этим делом, предстоит приложить много усилий для выяснения всех обстоятельств ситуации.

Ранее News.ru писал, что сотрудники НМИЦ в ходе внутренней проверки обнаружили несколько неопознанных тел. Трупы находились в морге учреждения. Предположительная давность наступления смерти людей — более 10 лет.