Возраст школьных автобусов ограничат в России

https://news.ru/storage/news/70041da9d8425997d49406dd32430b4e/32c7639a-2903-4c4a-8447-99f5bb849f80_850.jpg Nikolay Titov/Global Look Press

Слишком старые автобусы с этого года запретят использовать для перевозки детей. Ограничения к их предельному возрасту, которые ранее были введены в нескольких регионах, будут распространены на всю Россию.

В 2018 году возраст таких автобусов ограничили 10 годами с момента выпуска в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Московской и Ленинградской областях.

С 1 июля в стране будет нельзя использовать слишком старый подвижной состав массой до 5 тонн, а с 1 октября — более тяжёлую технику, сообщает РИА Новости.

По данным ГИБДД, в 2017 году в России произошло почти 9 тысяч ДТП (на 1% больше показателя 2016 года), в которых пострадали пассажиры в возрасте до 16 лет. 450 человек погибли, более 10 тысяч были ранены. В 2016 году в подобных авариях погиб 441 человек, ранения получили чуть меньше 10 тысяч человек.

Ранее, как сообщал News.ru, новые школьные автобусы были выделены Пермскому краю. Учащиеся будут добираться до места занятий на машинах марки «Газель».