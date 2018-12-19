Возраст россиянок при рождении первенца вырос

https://news.ru/storage/news/07e0cda62d530c9d164f3f5b4ccd0767/493b691a-e412-44ee-a2de-95726aacc25e_850.jpg Global Look Press/Viktor Pogontsev

Жительницы России рожают своего первого ребёнка в среднем в возрасте 28,5 года. Такой вывод был сделан экспертами на основе данных за предыдущий год.

«В 2017 году суммарный коэффициент рождаемости был равен 1,621 ребенка в среднем на одну женщину. <...> Средний возраст матери при рождении первенца продолжает медленно расти, и в 2017 году он составил 28,5 года», — говорится в исследовании Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Первые рождения в прошлом году составили 43% от общего числа, вторые — 37%, а третьи и последующие — 20%.

Как писал News.ru ранее, вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что данные по рождаемости и смертности в России вызывают тревогу. Политик подчеркнула, что заставить людей рожать невозможно, но кабмин рассчитывает мотивировать на рождение детей. По её словам, в первую очередь необходимо решать ситуацию с жильём.