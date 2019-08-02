https://static.news.ru/photo/ee95c9ae-b526-11e9-bf48-fa163e074e61_660.jpg Елена Григорьева Фото: vladimir.shipitcyn/facebook.com/Global Look Press

Алексей Волнянко, подозреваемый в убийстве ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой в Санкт-Петербурге, рассказал про обстоятельства преступления.

По его словам, он позвал покойную «просто выпить» к себе домой, потому что у него там «ещё была водка». Отвечая на вопрос о том, зачем начал избивать пострадавшую, фигурант объяснил, что подвергся слишком сильным оскорблениям.

Я, будучи в алкогольном опьянении, вышел из себя. Она сказала, что я ничего не могу <...> Ну и я начал, — уточнил обвиняемый во время следственного эксперимента, запись которого опубликовали на официальном канале СК РФ на сайте YouTube .

Жестокое убийство 41-летней Елены Григорьевой произошло в ночь на 21 июля возле её дома. Тело со множественными ножевыми ранениями нашёл местный житель.

Как писал News.ru, ранее следственные органы задержали нового подозреваемого в расправе над активисткой. Дело в отношении другого фигуранта, Даврона Мухамедова, прекратили в связи с непричастностью к гибели активистки, однако он останется под стражей, так как его обвиняют в грабеже.