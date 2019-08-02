Алексей Волнянко, подозреваемый в убийстве ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой в Санкт-Петербурге, рассказал про обстоятельства преступления.
По его словам, он позвал покойную «просто выпить» к себе домой, потому что у него там «ещё была водка». Отвечая на вопрос о том, зачем начал избивать пострадавшую, фигурант объяснил, что подвергся слишком сильным оскорблениям.
Я, будучи в алкогольном опьянении, вышел из себя. Она сказала, что я ничего не могу <...> Ну и я начал, — уточнил обвиняемый во время следственного эксперимента, запись которого опубликовали на официальном канале СК РФ на сайте YouTube.