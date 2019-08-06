https://static.news.ru/photo/ec18a2be-b828-11e9-a3cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ольга Халманова/РИА Новости

Воздушное пространство открыли в районе горевшего оружейного склада под Ачинском в Красноярском крае.

Ограничения, вводимые на пролёт воздушных судов в радиусе 20 километров в воздушном пространстве Ачинска, сняты, — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Серия взрывов произошла 5 августа на складе войсковой части 74008, где базируются ракетные войска стратегического назначения. Разлёт осколков достигал 15 км. В населённых пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация.

Как ранее писал News.ru, возгорание на военном арсенале в Красноярском крае полностью ликвидировано. Очагов открытого горения нет.