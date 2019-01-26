Воздух Забайкальского края признан грязнейшим в стране

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Рейтинг регионов с самым грязным воздухом, составленный Министерством природных ресурсов и экологии РФ, возглавил Забайкальский край.

При составлении списка эксперты опирались на те пробы атмосферного воздуха, в которых доля загрязняющих веществ оказалась выше определённого уровня. На второй строчке расположилась Республика Хакасия. Замыкает тройку «лидеров» Мурманская область. Ниже по списку идут Красноярский край, Ленинградская область, Москва, Сахалинская и Кемеровская области. На последних строчках расположились Волгоградская и Свердловская области, информирует RT.

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