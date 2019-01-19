Вован и Лексус рассказали, почему не звонят Путину

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Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, не разыгрывают по телефону Владимира Путина из-за особенностей каналов связи. Всё дело в том, что глава российского государства не имеет телефона.

«Так просто не дозвониться. У Путина и ещё некоторых глав государств совершенно другая система связи. Путин не имеет телефона. Связь, по которой он общается, шифруется», — заявил Столяров в интервью украинскому изданию «Страна».

Это, по его словам, не означает, что звонок российскому лидеру невозможен.

«Есть определённая схема, которая, возможно, сработает», — отметил пранкер, добавив, что для этого нужен хороший повод, которого пока нет.

Также Вован и Лексус сообщили, что есть деятели, более недоступные для звонков, чем Путин. Например, помощник российского президента Владислав Сурков, каналы связи с которым «закрыты совсем».

Как писал News.ru, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что официальные аккаунты Владимира Путина в социальных сетях, а также мобильный телефон отсутствуют. Но на борту его лайнера всегда есть Wi-Fi.