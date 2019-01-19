USD  66.4438 EUR  75.633
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,641.03 $
МОСКВА-5°C09:07
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Вован и Лексус рассказали, почему не звонят Путину

vk.com/theprankvideo

общество [ версия для печати ]

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, не разыгрывают по телефону Владимира Путина из-за особенностей каналов связи. Всё дело в том, что глава российского государства не имеет телефона.

«Так просто не дозвониться. У Путина и ещё некоторых глав государств совершенно другая система связи. Путин не имеет телефона. Связь, по которой он общается, шифруется», — заявил Столяров в интервью украинскому изданию «Страна».

Это, по его словам, не означает, что звонок российскому лидеру невозможен.

«Есть определённая схема, которая, возможно, сработает», — отметил пранкер, добавив, что для этого нужен хороший повод, которого пока нет.

Также Вован и Лексус сообщили, что есть деятели, более недоступные для звонков, чем Путин. Например, помощник российского президента Владислав Сурков, каналы связи с которым «закрыты совсем».

Как писал News.ru, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что официальные аккаунты Владимира Путина в социальных сетях, а также мобильный телефон отсутствуют. Но на борту его лайнера всегда есть Wi-Fi.


#путин #пранкеры
самое читаемое
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг

читайте также
в мире 16:33, 1 января 2019
Кличко раскусил позвонивших ему пранкеров
в мире 17:06, 23 декабря 2018
Пранкеры опубликовали запись разговора с Епифанием
общество 17:11, 11 декабря 2018
Пранкеры узнали причину выселения онкобольных детей
Лента новостей
происшествия 09:01
Уралец обвинил газовиков в нежелании чинить утечку
общество 08:56
Советник Рогозина получит новую должность
общество 08:55
Ленина снова предлагают захоронить
общество 08:53
Пенсионерка получила срок из-за незнания условий опекунства
общество 08:44
Жители Урала посмеялись над крещенскими купаниями
Другие новости
общество 08:56
Советник Рогозина получит новую должность
общество 08:55
Ленина снова предлагают захоронить
общество 08:53
Пенсионерка получила срок из-за незнания условий опекунства
общество 08:44
Жители Урала посмеялись над крещенскими купаниями
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top