https://static.news.ru/photo/3872147c-aa20-11e9-b40f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 38.mchs.gov.ru

Полностью восстановить жильё для людей, пострадавших от наводнения в Иркутской области, планируется в III квартале 2020 года. Об этом на выездном совещании по ликвидации последствий паводка под председательством президента России сообщил вице-премьер правительства Виталий Мутко.

Такие длительные сроки вызваны тем, что единовременно построить большое количество жилых помещений крайне сложно, пояснил он.

Мы приняли решение, что ремонт будем проводить из расчёта 6 тысяч рублей на квадратный метр. <...> Для целей приобретения и строительства жилья мы определили цену квадратного метра в 45 тысяч рублей, — цитирует Мутко РИА Новости .

Он выразил уверенность, что «этого будет достаточно», но заверил, что в случае нехватки финансирования к этой теме можно будет вернуться. По словам вице-премьера, определены три механизма приобретения жилья: строительство, капитальный ремонт или выдача сертификатов на готовое жильё.

Из готовых квадратных метров в регионе — 528 жилых помещений, в том числе 59 индивидуальных жилых домов, 279 квартир и 190 помещений в строящихся домах, сказал Мутко.

По данным заместителя главы кабмина, наводнением было повреждено 9068 домов, в которых проживали почти 14,5 тысячи семей. По результатам обследования было признано, что почти 3,5 тысячи жилых домов не подлежат восстановлению, 563 дома были полностью смыты водой, ремонт возможен в 5,6 тысячи домов.

Он уточнил, что обследование повреждённых объектов проводят 48 муниципальных межведомственных комиссий. Оценку предполагается завершить до 10 августа.

Мутко добавил, что из резервного фонда правительства выделены 14,139 млрд рублей. Они будут направлены на субсидирование бюджета Иркутской области в части софинансирования строительства и восстановление жилья.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. В зоне бедствия оказались 107 населённых пунктов. От паводка пострадали более 38 тысяч местных жителей, около 650 из них были госпитализированы. Погибли 25 человек, судьба семерых до сих пор неизвестна.

На восстановление инфраструктуры потребуется 28 млрд рублей. Из почти 11 тысяч жилых домов 3,5 тысячи признаны непригодными для проживания. Также повреждены 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, 22 автомобильных моста.

Ранее, как писал News.ru, в МЧС отчитались о том, что основной этап работ по ликвидации последствий наводнения завершается. При этом в ведомстве заверили, что продолжат оказывать адресную поддержку, в том числе в разборке пострадавших домов и подворий.