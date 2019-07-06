Ремонт уничтоженных паводком в Иркутской области объектов и возведение новых потребует около 28 млрд рублей, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко во время совещания правительственной комиссии по последствиям стихийного бедствия.
Политик добавил, что на восстановление социальной инфраструктуры региона выделят около 8,5 млрд рублей, пишет
Рабочая группа создана, замминистра строительства её возглавил. У нас должен быть очень чёткий график восстановления жилья, каждого объекта, — добавил Мутко.
Он отметил, что жителей пострадавших районов Иркутской области переселят из пунктов временного размещения в ближайшие день–два.
Паводки в регионе произошли в конце июня. В зоне бедствия оказались 98 населённых пунктов. В списке погибших — 21 человек, ещё несколько считаются пропавшими без вести. Около 340 местных жителей госпитализированы.
Главный внештатный специалист Минздрава Елена Малинникова предупредила о риске возникновения эпидемии в Иркутской области после схода воды. Только в Тулуне проживают чуть более 40 тысяч человек, вакцинацию необходимо провести 26 тысячам местных жителей.
За первые сутки кампании от гепатита А и брюшного тифа были привиты 125 человек. На данный момент специалисты Роспотребнадзора не зафиксировали в зоне наводнения в Иркутской области вспышек заболеваний.
Ранее управление МЧС по Иркутской области сообщило о снижении уровня воды в реках Белая, Ия, Уда и Бирюса, писал News.ru. По данным ведомства, уровень реки Иркут, которая течёт рядом с селом Баклаши и Иркутском, остаётся ниже критических отметок.