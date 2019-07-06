https://static.news.ru/photo/760d5c4a-9fc3-11e9-be7b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Светлана Задера/РИА Новости

Ремонт уничтоженных паводком в Иркутской области объектов и возведение новых потребует около 28 млрд рублей, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко во время совещания правительственной комиссии по последствиям стихийного бедствия.

Политик добавил, что на восстановление социальной инфраструктуры региона выделят около 8,5 млрд рублей, пишет ТАСС . Также, по мнению чиновника, субъект нуждается в ремонте 3,5 тысячи зданий жилого фонда.

Рабочая группа создана, замминистра строительства её возглавил. У нас должен быть очень чёткий график восстановления жилья, каждого объекта, — добавил Мутко.

Он отметил, что жителей пострадавших районов Иркутской области переселят из пунктов временного размещения в ближайшие день–два.

Паводки в регионе произошли в конце июня. В зоне бедствия оказались 98 населённых пунктов. В списке погибших — 21 человек, ещё несколько считаются пропавшими без вести. Около 340 местных жителей госпитализированы.

Главный внештатный специалист Минздрава Елена Малинникова предупредила о риске возникновения эпидемии в Иркутской области после схода воды. Только в Тулуне проживают чуть более 40 тысяч человек, вакцинацию необходимо провести 26 тысячам местных жителей.

За первые сутки кампании от гепатита А и брюшного тифа были привиты 125 человек. На данный момент специалисты Роспотребнадзора не зафиксировали в зоне наводнения в Иркутской области вспышек заболеваний.

Ранее управление МЧС по Иркутской области сообщило о снижении уровня воды в реках Белая, Ия, Уда и Бирюса, писал News.ru. По данным ведомства, уровень реки Иркут, которая течёт рядом с селом Баклаши и Иркутском, остаётся ниже критических отметок.