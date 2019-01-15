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Воровать деньги с банковских карт в России стали чаще

Werner Lang/imagebroker.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Резкий рост случаев телефонного мошенничества и воровства средств с банковских карт зафиксирован в России. Злоумышленники звонят жертвам и представляются сотрудниками несуществующей организации, представителями служб безопасности банков, либо работниками «единой организации по защите от банковских преступлений».

После этого преступники под предлогом отмены незаконных операций выманивают данные банковских карт — о сумме на счету и реквизитах, в том числе информацию о номере карты и коде с её обратной стороны. Чтобы понизить бдительность жертвы, мошенники задают отвлечённые вопросы и применяют другие приёмы нейролингвистического программирования, сообщает РИА Новости со ссылкой на Региональный общественный центр интернет-технологий.

При этом специалисты отмечают, что никаких «единых служб безопасности всех банков» не существует, и в подавляющем большинстве случаев сотрудники служб безопасности не будут звонить самостоятельно, а скорее дождутся звонка клиента финансовой организации.

Также держателям карт напомнили о том, что никому нельзя сообщать код из SMS, необходимый для подтверждения совершения или отмены операции.

Ранее News.ru писал об увеличении количества киберпреступлений. С начала 2019 года в два с половиной раза увеличилось число выявленных и заблокированных мошеннических сайтов.


#банки #МОШЕННИКИ #деньги
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