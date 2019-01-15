Воровать деньги с банковских карт в России стали чаще

Резкий рост случаев телефонного мошенничества и воровства средств с банковских карт зафиксирован в России. Злоумышленники звонят жертвам и представляются сотрудниками несуществующей организации, представителями служб безопасности банков, либо работниками «единой организации по защите от банковских преступлений».
После этого преступники под предлогом отмены незаконных операций выманивают данные банковских карт — о сумме на счету и реквизитах, в том числе информацию о номере карты и коде с её обратной стороны. Чтобы понизить бдительность жертвы, мошенники задают отвлечённые вопросы и применяют другие приёмы нейролингвистического программирования, сообщает РИА Новости со ссылкой на Региональный общественный центр интернет-технологий.
При этом специалисты отмечают, что никаких «единых служб безопасности всех банков» не существует, и в подавляющем большинстве случаев сотрудники служб безопасности не будут звонить самостоятельно, а скорее дождутся звонка клиента финансовой организации.
Также держателям карт напомнили о том, что никому нельзя сообщать код из SMS, необходимый для подтверждения совершения или отмены операции.
Ранее News.ru писал об увеличении количества киберпреступлений. С начала 2019 года в два с половиной раза увеличилось число выявленных и заблокированных мошеннических сайтов.