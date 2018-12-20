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Многодетным воронежцам предложили выселиться из города

Сергей Лантюхов/News.ru

общество [ версия для печати ]

Жителям Воронежской области, которые стоят в очереди на жильё как многодетные, предложили переехать за 200 км от города. Сотрудники департамента имущественных и земельных отношений заявили, что готовы предоставить таким семьям земельные участки в отдалённых районах Воронежской области.

В списке возможных населённых пунктов для переезда — 36 участков. Например, в селе Верхняя Тишанка, Новая Чигла Таловского района, село Большие Ясырки или Островки Аннинского района, село Алейниково в Россошанском районе. Между тем, по информации местного издания «В курсе», многодетный отец легко может получить участок в центре города, если он — чиновник.

Ранее News.ru сообщал, что многодетные семьи получат места в детсадах вне очереди. Это произойдёт, если будут внесены изменения в статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».


#дети #семья #воронеж
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