Многодетным воронежцам предложили выселиться из города

https://news.ru/storage/news/d5837c3972730cfc51bf2a2e5cf7d4c8/0e7369e4-4310-46f6-9254-8023cc4bc0ba_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Жителям Воронежской области, которые стоят в очереди на жильё как многодетные, предложили переехать за 200 км от города. Сотрудники департамента имущественных и земельных отношений заявили, что готовы предоставить таким семьям земельные участки в отдалённых районах Воронежской области.

В списке возможных населённых пунктов для переезда — 36 участков. Например, в селе Верхняя Тишанка, Новая Чигла Таловского района, село Большие Ясырки или Островки Аннинского района, село Алейниково в Россошанском районе. Между тем, по информации местного издания «В курсе», многодетный отец легко может получить участок в центре города, если он — чиновник.

Ранее News.ru сообщал, что многодетные семьи получат места в детсадах вне очереди. Это произойдёт, если будут внесены изменения в статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».