Воробьёв пообещал убрать свалки из Подмосковья за два года

https://news.ru/storage/news/0f1017c10d712a42e2511cf76d0fd07a/87ba0665-d7eb-4d3b-8886-3cbc96afb19f_850.jpg Пресс-служба губернатора Московской области

Андрей Воробьёв

Глава Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в течение ближайших двух лет на территории региона не останется ни одной свалки. Вместо них будет действовать специально разработанная система утилизации мусора.

С начала будущего года в области начнётся повсеместный раздельный сбор мусора. Отходы, которые пригодны для последующей переработки, будут собираться в контейнеры синего цвета. Их установкой на территории региона занимаются операторы, выбранные на конкурсной основе.

Для переработки в Подмосковье строятся современные комплексы. Губернатор заверил, что их работа не будет вредить экологии региона, передат РИА Новости.

Ранее News.ru сообщил о том, что глава правительства Дмитрий Медведев потребовал ликвидировать существующие свалки или преобразовать их в современные хранилища отходов. Он подчеркнул, что практика зарывания отходов на полигонах наносит ущерб природе и может обернуться настоящей катастрофой.