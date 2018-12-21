USD  67.371 EUR  76.9377
GOLD1,260 $   Brent53.37 $ Bitcoin4,071.95 $
МОСКВА-9°C17:42
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Воробьёв пообещал убрать свалки из Подмосковья за два года

Андрей Воробьёв Пресс-служба губернатора Московской области

Андрей Воробьёв

общество [ версия для печати ]

Глава Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в течение ближайших двух лет на территории региона не останется ни одной свалки. Вместо них будет действовать специально разработанная система утилизации мусора.

С начала будущего года в области начнётся повсеместный раздельный сбор мусора. Отходы, которые пригодны для последующей переработки, будут собираться в контейнеры синего цвета. Их установкой на территории региона занимаются операторы, выбранные на конкурсной основе.

Для переработки в Подмосковье строятся современные комплексы. Губернатор заверил, что их работа не будет вредить экологии региона, передат РИА Новости.

Ранее News.ru сообщил о том, что глава правительства Дмитрий Медведев потребовал ликвидировать существующие свалки или преобразовать их в современные хранилища отходов. Он подчеркнул, что практика зарывания отходов на полигонах наносит ущерб природе и может обернуться настоящей катастрофой.


#Воробьев #ПОДМОСКОВЬЕ #свалки
самое читаемое
политика
Россия охладила радость Украины из-за резолюции по Крыму
общество
Стало известно об уголовном деле против экс-вице-премьера Москвы
Медицинский «оптимизатор» попал под следствие

читайте также
общество 14:50, 18 декабря 2018
Медведев: свалки в нынешнем виде должны быть ликвидированы
общество 00:57, 9 декабря 2018
Народный сход в Подмосковье потребовал отказа от свалки
происшествия 14:13, 14 октября 2018
В Подмосковье сожгли машину депутата — противника свалки
Лента новостей
экономика 17:41
Болгария объявила аукцион на расширение мощности ГТС
в мире 17:41
Стрелок из Вены задержан
общество 17:41
Главу «Черкизово» отпустили под подписку о невыезде
экономика 17:38
Вступил в силу закон об инвестиционных советниках
спорт 17:35
Медведева отказалась от комментариев прессе на ЧР
технологии 17:33
AppleInsider: Apple выпустит новый iPad mini в 2019 году
в мире 17:30
«Один дома» вернётся на экраны с Маколеем Калкиным
культура 17:29
Трейлер киноновинки с Дэниелом Рэдклиффом появился в Сети
происшествия 17:28
Российский вертолёт обстреляли на стоянке в Мали
спорт 17:26
Медведеву призвали оставить в покое после провала на ЧР
политика 17:25
Россия выслала шведского дипломата
общество 17:21
Проезд в столичном транспорте подорожает с января
общество 17:15
Росмолодёжь обвинили в «вербовке» москвича
спорт 17:11
Российская компания продолжает биться за «Форс Индию»
в мире 17:10
Дед Мороз добрался до русскоязычной общины Катара
Другие новости
общество 17:41
Главу «Черкизово» отпустили под подписку о невыезде
общество 17:21
Проезд в столичном транспорте подорожает с января
общество 17:15
Росмолодёжь обвинили в «вербовке» москвича
общество 16:58
Минсельхоз подсчитал стоимость новогоднего набора продуктов
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top