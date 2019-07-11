Во Всемирный день шоколада неизвестный вынес из магазина «Пятёрочка» 46 плиток этого лакомства.
Мужчина, примерно 40 лет, попытался украсть из магазина 46 плиток шоколада, — рассказал директор магазина.
Преступника задержали и передали в правоохранительное органы. Им оказался мужчина славянской внешности 1987 года рождения.
Ранее News.ru выяснил, сколько сладостей едят россияне. По имеющимся данным ФТС России, за первые пять месяцев 2019 года (январь–май) экспорт кондитерских изделий из Российской Федерации составил 224,7 тыс. тонн на сумму 474,18 млн долларов США.