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Экс-мэр Москвы Юрий Лужков прокомментировал массовую гибель пчёл сразу в нескольких регионах страны и рассказал, как ему удалось спасти свои пасеки в Калининградской и Калужской областях.

Лужков успел вывезти свои пчелосемьи до того, как начались массовые обработки на соседних фермерских полях. Экс-градоначальник отметил, что всегда об этом заранее договаривается с землевладельцами. Хозяева полей сообщают мне, когда...