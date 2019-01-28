Вопрос о выплате ФРГ компенсаций блокадникам не закрыт

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Ребёнок возлагает цветы к мемориалу в Санкт-Петербурге

Гуманитарный жест правительства Германии в отношении ныне здравствующих блокадников Ленинграда не означает закрытия вопроса о предоставлении властями ФРГ индивидуальных выплат участникам блокады независимо от национальности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала решение Берлина выделить 12 млн евро пережившим блокаду Ленинграда, а также на реконструкцию госпиталя для ветеранов Великой Отечественной войны и создание германо-российского центра для встреч общественности.

Захарова напомнила, что ранее немецкие власти по итогам договорённостей с Международной еврейской конференцией по материальным претензиям к Германии выплатили компенсации в 2500 евро блокадникам-евреям в рамках ответственности ФРГ за холокост.

Ранее гуманитарный жест Берлина прокомментировал российский сенатор Франц Клинцевич. По его словам, решение немецких властей свидетельствует о том, что об ужасах блокады Ленинграда помнят не только в России.