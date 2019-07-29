https://static.news.ru/photo/2065d55c-b1ec-11e9-8bc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: MIT Russia/РИА Новости

Компания Volvo отзывает около 4,5 тысячи автомобилей, проданных в России в 2014–2019 годах.

Речь идёт о моделях XC70, XC60, S80, V60 Cross Country, XC90 и V90 Cross Country. Основанием для отзыва является угроза пожара в моторном отсеке, который может возникнуть из-за впускного коллектора. Дело в том, что данная деталь изготовлена из пластмассы и в очень редких случаях может расплавиться и деформироваться, сообщается на сайте Росстандарта.

Все транспортные средства, подпадающие под отзыв, будут отремонтированы в соответствии с разработанным компанией методом. Работы будут выполнены бесплатно для владельцев автомобилей.

Ранее News.ru писал, что из-за проблемы с коллектором Volvo отзывает около полумиллиона машин по всему миру.