Володин сравнил россиян с вьетнамцами

https://news.ru/storage/news/c7c2c42822342ebb2456cb02244a8f13/2992c9d0-5e63-4bf9-990d-581f93e6b6af_850.jpg Gerhard Zwerger-Schoner/Global Look Press

Число россиян, которые приезжают во Вьетнам на отдых или по другим причинам, неустанно растёт. Если в 2017 году там побывали 570 тысяч российских туристов, то в 2020 году этот показатель может вырасти до миллиона человек, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, всё дело в хороших отношениях между государствами, а также в похожести их жителей.

«В наших отношениях есть та особенность, которая как раз играет ключевую роль в этом вопросе. Отношения носят не просто дружеский характер — люди похожи. И русские, и вьетнамцы доброжелательные, настроены позитивно, нет отторжения, нет напряжения в отношениях, это положительно сказывается в том числе и на выборе страны для отдыха», — цитирует спикера ГД ТАСС.

Володин отметил, что российско-вьетнамские отношения «никогда не омрачались разочарованием».

Ранее News.ru писал о том, что вьетнамская и российская стороны будут стремиться к прорыву двусторонней торговли и инвестиций, сообщил премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук. Он уточнил, что к 2020 году планируется увеличить товарооборот до $10 млрд.