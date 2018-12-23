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Володин сравнил россиян с вьетнамцами

Gerhard Zwerger-Schoner/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Число россиян, которые приезжают во Вьетнам на отдых или по другим причинам, неустанно растёт. Если в 2017 году там побывали 570 тысяч российских туристов, то в 2020 году этот показатель может вырасти до миллиона человек, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, всё дело в хороших отношениях между государствами, а также в похожести их жителей.

«В наших отношениях есть та особенность, которая как раз играет ключевую роль в этом вопросе. Отношения носят не просто дружеский характер — люди похожи. И русские, и вьетнамцы доброжелательные, настроены позитивно, нет отторжения, нет напряжения в отношениях, это положительно сказывается в том числе и на выборе страны для отдыха», — цитирует спикера ГД ТАСС.

Володин отметил, что российско-вьетнамские отношения «никогда не омрачались разочарованием».

Ранее News.ru писал о том, что вьетнамская и российская стороны будут стремиться к прорыву двусторонней торговли и инвестиций, сообщил премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук. Он уточнил, что к 2020 году планируется увеличить товарооборот до $10 млрд.


#туризм #Володин
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