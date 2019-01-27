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Володин призвал сохранить память о блокаде Ленинграда

Вячеслав Володин Сергей Булкин/News.ru

Вячеслав Володин

общество [ версия для печати ]

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо сохранить и передать следующим поколениям правду о блокаде Ленинграда и его освобождении.

«Важно помнить и передать следующим поколениям правду о тех страшных испытаниях, которые выпали на долю защитников и жителей города на Неве, чтобы не допустить подобных трагедий в будущем», — сказал Володин.

Володин подчеркнул, что подвиг ленинградцев навсегда останется примером героизма, а граждане России должны помнить о цене той жизни, которую отдали жители города и его защитники за мир и свободу, передает РИА Новости.

«Беспрерывные бомбежки, холод и голод. Но город выстоял», —  заключил политик.

27 января 1944 года Ленинград был полностью освобождён от фашистской блокады, которая длилась 900 дней. За годы блокады погибло до 1,5 млн человек.

Как писал News.ru, президент РФ Владимир Путин распорядился выделить 150 млн рублей Министерству культуры. Средства пойдут на компенсацию затрат ведомства на новую экспозицию в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. Деньги Минкультуры получит из резервного фонда президента России. Контроль за исполнением распоряжения глава государства поручил полномочному представителю президента РФ в Западном федеральном округе.


#россия #ВячеславВолодин #блокада #Ленинград
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