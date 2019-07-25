https://static.news.ru/photo/ec07ad6a-aed2-11e9-9d48-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Председатель Госдумы (ГД) Вячеслав Володин считает необходимым распространить на дошкольные учреждения правило о преимуществе при приёме детей из одной семьи.

Председатель ГД считает, что ко второму чтению законопроекта о таком праве приёма в школы следует внести поправку, которая будет распространяться и на приём в детские сады, сообщает РИА Новости .

Представьте себе, когда семья с детьми вынуждена одного ребёнка водить в одну школу, другого — в другую школу, причём зачастую в разных районах. И было бы правильно распространить действие этого закона, а у нас такая возможность есть, когда мы будем его рассматривать во втором чтении, можно будет внести дополнение в этот закон, поправку, с тем, чтобы его действие распространялось и на дошкольные учреждения, — сказал Володин.

Законопроект, закрепляющий в Семейном кодексе право на преимущество при приёме в школу детей, у которых там уже учится брат или сестра, принят ГД в первом чтении 23 июля.

Госдума также приняла в первом чтении законопроект, допускающий студентов к работе в школах до получения ими диплома, писал News.ru.