https://static.news.ru/photo/651c7c4c-8ffe-11e9-8c7e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alexandr Knyazev/Russian Look/Global Look Press

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил врачей с профессиональным праздником — Днём медицинского работника.

Когда появляются проблемы со здоровьем, заболеет близкий, мы с надеждой обращаемся к врачу, нуждаясь в его профессионализме, опыте и знаниях, — говорится в поздравлении .

День медработника отмечается в России ежегодно в третье воскресенье июня. Праздник был учреждён президиумом Верховного Совета СССР в 1980 году.

Как ранее писал News.ru, опрос Общероссийского народного фронта показал, что в поликлиниках не хватает неврологов, офтальмологов, отоларингологов и урологов. О нехватке специалистов высказались 86% опрошенных граждан.