https://static.news.ru/photo/e1c1558e-9002-11e9-9fd7-fa163e074e61_1024.jpg Валентина Терешкова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил Валентину Терешкову с 56-летием со дня её одиночного полёта вокруг Земли. Как первая в мире женщина-космонавт, она вписала яркую страницу в историю покорения Вселенной, отметил он.

Ваш легендарный полет стал настоящим прорывом в освоении космоса, расширил горизонты возможного для всего человечества. Слава этого подвига не меркнет с годами. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия. Мы гордимся Вами, — говорится в поздравлении спикера Госдумы на официальном сайте.

Легендарный полёт Терешковой состоялся 16 июня 1963 года на корабле Восток-6. Он длился почти трое суток. Женщина-космонавт руководила всем процессом в одиночку. Перед стартом она сказала: «Эй! Небо! Сними шляпу!» Это цитата из поэмы Маяковского «Облако в штанах».

В итоге Терешкова выдержала 48 оборотов вокруг Земли, ведя бортовой журнал и делая фотографии горизонта, которые позже были использованы для обнаружения аэрозольных слоёв в атмосфере.

Ранее News.ru писал, как космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин поздравили с наступающим 85-летием своего коллегу Алексея Леонова. Он был первым человеком, вышедшим в открытый космос.