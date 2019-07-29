https://static.news.ru/photo/ebdd8a0a-b1d2-11e9-a69e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Полицейские изъяли у 28-летнего жителя Старополтавского района Волгоградской области около 230 килограммов живых раков, которых он перевозил в автомобиле для продажи в Волгограде.

Подозрительный автомобиль был остановлен в ходе рейда на автодороге Самара — Волгоград.

Каких-либо документов на груз водитель предъявить не смог. Полицейские установили, что мужчина добыл раков в реке Еруслан Старополтавского района. На месте незаконного вылова были обнаружены 50 раколовок, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона, пишет «Ридус».

Раков полицейские выпустили в реку, а в отношении задержанного начали проверку.

Как ранее писал News.ru, браконьер из России пытался провезти через границу с Казахстаном 26 обезьян. Мужчину задержали сотрудники подразделения пограничного контроля «Жайсан авто» Актюбинского пограничного отряда Казахстана. Животные находились в восьми мешках. Разрешительных документов не было. Нарушитель передан сотрудникам ветеринарной инспекции Мартукского района.