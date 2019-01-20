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Волгоградцы обложили мусором офис оператора по вывозу ТКО

АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Жители Волгограда, возмущённые тем, что новый региональный оператор по вывозу отходов не справляется со своими обязанностями, устроили своеобразную акцию протеста.

По словам горожан, мусор из многоэтажек и частного сектора не вывозится по неделе. В связи с этим они решили принести пакеты с бытовыми отходами прямо к офису ООО «Управление отходами-Волгоград».

Один из участников акции рассказал сайту «Блокнот-Волгоград», что представители оператора вышли к горожанам, но конструктивного диалога между сторонами не получилось. Кроме того, компания вызвала полицию, и прибывшие на место инцидента правоохранители составили на участников акции протоколы.  

ООО «Управление отходами-Волгоград» занимается вывозом твёрдых коммунальных отходов с 1 января. Оплата его услуг составляет 111–115 рублей с каждого зарегистрированного жильца.

Ранее News.ru сообщил о том, что власти Подмосковья приняли закон о компенсации оплаты вывоза мусора некоторым категориям граждан. В частности, льгота распространяется на многодетные семьи, инвалидов, пенсионеров и граждан предпенсионного возраста.


#мусор #Волгоград #протест
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