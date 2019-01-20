Волгоградцы обложили мусором офис оператора по вывозу ТКО

https://news.ru/storage/news/eaf1aa74716ff6262ee030f0ca68ad9c/d623033f-a2aa-45a0-8f95-2846112f6e70_850.jpg АГН «Москва»

Жители Волгограда, возмущённые тем, что новый региональный оператор по вывозу отходов не справляется со своими обязанностями, устроили своеобразную акцию протеста.

По словам горожан, мусор из многоэтажек и частного сектора не вывозится по неделе. В связи с этим они решили принести пакеты с бытовыми отходами прямо к офису ООО «Управление отходами-Волгоград».

Один из участников акции рассказал сайту «Блокнот-Волгоград», что представители оператора вышли к горожанам, но конструктивного диалога между сторонами не получилось. Кроме того, компания вызвала полицию, и прибывшие на место инцидента правоохранители составили на участников акции протоколы.

ООО «Управление отходами-Волгоград» занимается вывозом твёрдых коммунальных отходов с 1 января. Оплата его услуг составляет 111–115 рублей с каждого зарегистрированного жильца.

Ранее News.ru сообщил о том, что власти Подмосковья приняли закон о компенсации оплаты вывоза мусора некоторым категориям граждан. В частности, льгота распространяется на многодетные семьи, инвалидов, пенсионеров и граждан предпенсионного возраста.