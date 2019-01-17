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Волгоградцев посадили за поджог похоронной фирмы

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общество [ версия для печати ]

Иловлинский райсуд Волгоградской области вынес приговор двум жителям региона — 26-летнему Максиму Булатникову и 22-летнему Вадиму Ведерникову за попытку поджечь офис ритуального предприятия, которое было конкурентом компании семьи одного из фигурантов дела. Молодые люди отправились в колонию-поселение.

Булатников признан виновным в организации покушения на умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога, получив за это полтора года лишения свободы. Ведерников отправился в колонию на один год и два месяца за покушение на поджог, говорится на сайте Генпрокуратуры.

Булатников, как считает следствие, в апреле 2018 года, «действуя в интересах ритуальной организации, собственниками которой являются его родители», предложил Ведерникову поджечь гараж, в котором располагался офис конкурента, а также катафалки. За это он пообещал заплатить 100 тысяч рублей. Также Булатников показал Ведерникову маршруты движения, чтобы тот не столкнулся с посторонними и не попал в объективы камер наблюдения.

Ночью 7 мая 2018 года Ведерников поджёг гараж и скрылся с места происшествия. Огонь не смог полностью уничтожить имущество, поскольку его заметили полицейские, после чего пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Общую стоимость офиса и автомобилей оценили в 2,5 млн рублей.

Как писал News.ru, в ноябре 2018 года Зюзинский суд Москвы заключил под стражу Романа Кулика, который поджёг комнату консьержки в Москве за отказ пропустить его к девушке. Он арестован до середины января.


#суд #ПОДЖОГ #прокуратура #Волгоградскаяобласть
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