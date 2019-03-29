Несколько лет не утихают страсти вокруг деревни Гущино Тверской области и единственного её жителя, Николая Рудакова. Мужчина содержит 140 собак (хаски и метисы). По словам зоозащитников, псы живут в ужасных условиях — они неухоженные, больные, голодающие, вынужденные питаться умершими сородичами. У владельца собак и его помощников сведения совершенно иные. Как обстоят дела на самом деле — разбирался News.ru.

Плохой учитель

Николай Рудаков широко известен среди заводчиков ездовых собак и в мире ездового спорта. У него есть своя организация — «Спорт-хаски», его собаки катают людей в Измайловском парке. Зоозащитница Кристина Мелентьева поначалу занималась собаками Рудакова и даже обучалась у него премудростям ездового спорта, но недолго.

«В слишком жестоких условиях содержались собаки», — считает зоозащитница.

На этой почве у Кристины Мелентьевой с Рудаковым и произошёл конфликт, который длится уже почти шесть лет.

«Я попросту не могла смотреть, как эти собаки сидят на голом асфальте под дождём, под палящим солнцем, под ветром, без ветеринарной помощи, питаются подгнившими рыбными хребтами», — рассказала News.ru Мелентьева.

Последней каплей для женщины стал случай, когда она увидела сидящую в углу и покусанную другими псами собаку, до которой никому не было дела. Кристина её тогда спасла, а с Рудаковым рассталась со скандалом, поскольку хотела выкупить собак, на которых каталась, но Николай не разрешил.

Оксана Козлова/News.ru

Спустя некоторое время после ухода Мелентьевой Рудаков перебрался из Тимирязевской академии, где у него якобы был конфликт с руководством, в деревню Гущино Тверской области. Участок в 11 гектаров был у него давно, и часть собак уже жила там.



«Я там тоже бывала, ужасное место. Он заботится только о тех собаках, которые приносят прибыль, остальные брошены на произвол судьбы и сидят там голодные, грязные, больные. У некоторых даже нет будок», — сетует Кристина.

Женщина уверена, что в Гущино Николай Рудаков занимается селекцией и смешиванием пород для выведения идеальной ездовой собаки, но пока его эксперименты успехом не увенчались. Тех, кто более-менее может работать и приносить прибыль, он содержит в хороших условиях, остальные же вынуждены жить без заботы и пропитания.

В 2017 году на Кристину вышел Андрей — бывший работник Рудакова, который предоставил фотографии мёртвых собак в холодильниках. Андрей рассказал, что они идут на корм пока ещё живым собакам. Зоозащитница забила тревогу, собрала все документы и написала заявление в полицию, но успехом это не увенчалось. Нарушений сотрудники МВД не нашли, как и Следственный комитет.



«В возбуждении уголовного дела по статье „Жестокое обращение с животными“ нам отказали. Не нашли состава преступления ни в том, как он их содержит, ни в том, что кормит их друг другом. Видимо, у нас считается, пока не убил собаку, значит, всё нормально», — говорит Мелентьева.

В надежде добиться хотя бы запрета на содержание животных Кристина обращалась в прокуратуру, но ответ как под копирку — нарушений нет.



«Я просто не понимаю, как так, откуда у него такое влияние? Даже от правительства Тверской области приходит отписки, что все хорошо. Приезжают, смотрят, и всё нормально. Даже логически, как можно одному содержать 140 собак? Это даже если тратить 1000 рублей в месяц на собаку, понадобится 140 тысяч. Просто нереально», — размышляет Кристина.

Неудачные фото

Связаться с хозяином собак Николаем Рудаковым News.ru не удалось, зато с корреспондентом охотно пообщалась Елена Юрша, помощница Николая, которая сейчас на этих самых собаках катает людей в Измайловском парке.

Кристина Мелентьева

По мнению Елены, все ужасы, которые про них рассказывают — это месть и происки конкурентов. Николая, как одного из самых крупных владельцев хаски, попросту хотят сместить с рынка.



«Собак абы кому он не продаёт, только если клиент ему нравится, и Рудаков понимает, что человек будет знать, как ухаживать за такими непростыми собаками, как ездовые хаски. Мелентьева раньше сотрудничала с Рудаковым, бесплатно брала у него собак для езды, он её обучал, но возник конфликт. Мелентьева захотела забрать собак, на которых ездила, а Николай отдавать их ей не хотел ни за деньги, ни бесплатно. Николай чуть ли не с боем вернул своих псов. Вот Мелентьева и затаила обиду», — рассказывает женщина.

Также она рассказала, что Рудакова очень давно пытаются выгнать с весьма доходного места в Измайловском парке и поэтому стараются очернить его репутацию. К хозяйке «Леса Чудес», где проходят катания, не раз наведывались конкуренты «Спорт-хаски», но Анастасия хочет работать только с Рудаковым. Женщина давно его знает, видит, в каких условиях содержатся собаки. Бывала она и в Гущино, и проблем там не увидела.

«Нормально там всё: и собаки в хороших условиях, и Николай прекрасный человек. Я же видела, как он к ним относится, и все собаки контактные, не зашуганные», — рассказала News.ru Елена.

По словам женщины, все фотографии, сделанные зоозащитниками и СМИ, специально сняты в таком ракурсе, чтобы всё выглядело максимально ужасающе.

Кристина Мелентьева

«Вы понимаете, ведь снять один и тот же кадр можно по-разному. И на одном фото всё будет страшно, а на другом — как есть. Да, собаки у нас на цепи, а защитникам хочется, чтоб они были на верёвках, вот только верёвки собаки перегрызают моментально. Да, собаки, бывает, болеют, дерутся друг с другом и получают травмы, но мы их оперативно лечим. Собака, про которую два месяца назад в социальных сетях и СМИ писали, что она смертельно ранена, сейчас вполне здорова и участвует в катаниях», — говорит Юрша.

В подтверждение своих слов Елена показала News.ru эту собаку. По словам журналиста, cледов «смертельных ран» не было.



«Потом они публиковали фото мёртвых собак в холодильниках, говорили, что трупы идут на корм! Что это вообще такое? Ни одна собака другую есть не станет. Спросили бы у нас, для чего. Мы бы сказали, что у нас все собаки на ветконтроле. Мы должны после смерти проводить вскрытие каждого трупика, вдруг какой-то вирус или ещё что-то», — сетует женщина.

Елена также рассказала, что Андрей, который сделал фотографии, два раза пытался работать у Рудакова, вот только с обязанностями своими не справлялся. В первый раз его уволили из-за плохого ухода в отсутствие Рудакова (он уезжал на несколько дней в Москву за кормами и медикаментами).



«Через некоторое время он снова попросился к Николаю, тот сжалился. И снова он не справился, и собаки умерли, пока не было Николая. Андрей их сфотографировал и теперь вовсю рассказывает, какие мы живодёры», — уточняет женщина.

Горе-защитники

Елена сама живёт неподалёку от Гущино, где содержится большинство собак, и лично за ними ухаживает. По её словам, все собаки получают должный уход и еду в достаточном количестве.



«Вы понимаете, это особенные собаки. Они не для разведения, не для продажи. Это личные собаки Николая, о которых он заботится. Да, у него нет большого количества денег, поэтому будки у них не царские, территория не совсем облагорожена и кормить вырезкой возможности нет, но он забоится о них», — говорит Елена.

Собаки живут у Рудакова годами, а без должного ухода это было бы невозможно, объясняет женщина. По её словам, были собаки, которые родились с дефектами и для езды не годятся. Их Николай отдал в добрые руки. А защитники этих собак выдают за якобы спасённых.

Скриншот Спорт-хаски/vk.com

«Игла (кличка собаки. — News.ru) уже загубили, от чего-то лечили, да не вылечили. Что с остальными будет — неизвестно», — рассказала Елена.

По словам женщины, Игла забрала из клуба девушка для себя, по договору совладения, без права передачи третьим лицам. Позже выяснилось, что пёс год скитался по передержкам и умер по неизвестной причине.



«А у нас проверки проходят каждые два месяца. Ни одной претензии. Это же о чём-то говорит? Или всем взятки даём? У нас один заработок — это катание людей здесь, в Измайловском парке», — рассказала Юрша.

По словам помощницы Николая, она не раз предлагала мужчине разместить на своём официальном сайте сбор средств для содержания псов. Чтобы деньги перечислялись реально на содержание собак, а не обманщикам, к коим она относит Кристину. Однако Рудаков считает, что если это его собаки, то и заботиться о них должен он сам, не надеясь на других.



«Мелентьева открыла сбор по весне, якобы для спасения собак. Собрала 400 тыс. рублей и где они? Наши собаки их не увидели», — заключила Юрша.

В каком действительно состоянии находятся собаки, живущие в деревне, журналистам News.ru увидеть не удалось. Но те собаки, которые сейчас «работают» в Измайловском парке под руководством Елены, вполне ухоженные и счастливые. По ним невозможно даже предположить, что они испытывают какие-то проблемы с питанием или уходом.

Нереально

Для того чтобы выяснить, возможно ли содержать 140 собак в нормальных условиях, News.ru обратился за комментарием к руководителю клуба любителей ездовых собак «Северный Ветер» Виктору Помелову. Мужчина занимается хаски более 25 лет и не понаслышке знает, насколько это кропотливый труд. В своё время у него в хозяйстве было порядка 40 псов, и даже с таким количеством справляться было сложно — помогали соседские подростки и волонтёры.

«В одни руки 140 собак — это катастрофа. Ведь собакам нужен ежедневный уход. Нужно убрать у них, вычесать, уделить внимание, приготовить еду и покормить. При таком огромном количестве я просто не понимаю, как это можно делать и не задохнуться. Это армия сотрудников должна быть», — недоумевает Виктор.

Сейчас у Виктора осталось 12 собак, каждый день только на уборку за питомцами уходит около двух часов. Остальное время занимают выгул, тренировки и приготовление пищи.

«Ещё финансовая сторона. Мне даже 12 собак по карману ударяют. А 140? Прокатом заработать на содержание такого количества псов просто невозможно. Собак же надо не трухой кормить, а мясом, чтоб мышцы у них были плотные. Туфта всё это — прокормить на прокате, задохнёшься зарабатывать», — считает Виктор.

В заключение мужчина добавил, что ездовые собаки должны ежедневно тренироваться, а не сидеть на привязи, и прежде чем разводить такое количество собак, нужно определить цели и рассчитать свои силы, в том числе финансовые.