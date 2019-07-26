Ироничная Фаина Раневская называла монументальный памятник Карлу Марксу напротив Большого театра «холодильником с бородой». Ныне в свете многочисленных публикаций об откровенной русофобии классика революционного учения, подкрепленных солидными цитатами из первоисточников, нельзя исключить какого-нибудь вандального поступка в отношении этого сооружения из гранита. Ведь нашим борцам с памятниками в последнее время не откажешь в смекалке.

Вот краткое перечисление атак на бессловесные статуи только за недавнее время. В Липецке бюст Сталина, выставленный у местного горкома КПРФ, залили монтажной пеной и написали на постаменте «палач народа». Ну, ладно, Сталин для огромного числа соотечественников — фигура абсолютно одиозная. Хотя и сторонников генералиссимуса хватает. Не исключено, что как раз неосталинисты отыгрались на относительно новом памятнике Александру Солженицыну в Москве. Видимо шкуркой, они так обработали фамилию на пьедестале, что издали было видно только сверкающее на солнце сочетание «Лжец».

Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия писателей писателю Александру Солженицыну, декабрь 2018 Kremlin Pool/Global Look Press

Почти в то же время другая группка на этот раз, надо полагать, либералов-хипстеров взобралась на стандартный памятник Ленину в Омске и украсила бронзового вождя солнечными очками. Естественно, снимок такой локальной победы над памятью тут же разошелся по всем соцсетям. И хотя в последние годы памятники Владимиру Ульянову не сносили, но уж поизгалялись над ними на славу. То сидящему вождю ночной горшок под скамейку подставят. То в спартаковский шарф его нарядят, то тюбетейкой лысую голову согреют.

Да ладно бы объектами нападений становились бы гранитные и бронзовые фигуры, отношение к которым реально раскалывают общество, что никак у нас до конца не успокоится. Так и памятник скульптора Клыкова Николаю Второму попросту в свое время взорвали. Надо полагать, благодарные потомки революционеров-бомбистов. Беломраморного Ельцина в Екатеринбурге мазали зеленой краской. Теперь его мраморного двойника предпочли убрать внутрь центра его имени.

Словом, идет латентная война со статуями. Слава Богу, никто не тревожит памятники литературным классикам. Хотя кто знает, может, завтра некто решит отомстить Льву Толстому или Михаилу Шолохову за некий реальный или откровенно фольклорный грех.

Памятник-фонтан Михаилу Шолохову на Гоголевском бульваре m24.ru/АГН «Москва»

Конечно, еще Екатерина Великая рекомендовала ставить памятники только лет через тридцать после смерти важных персон, дабы потомки могли бы беспристрастно и справедливо оценить вклад и достоинства человека, память о котором собираются увековечить. И, может, с установкой некоторых спорных монументов не стоило бы так спешить, отставив вопрос их создания на усмотрение новых поколений. А то ведь еще известный остроумец Дон-Аминадо утверждал, что и осиновый кол есть вид памятника.

Понятно, что к каждой фигуре полицейский пост не приставишь. Поэтому памятники и становятся заложниками не утихающих политических и исторических разборок. И на них бессловесных с удовольствием вымещают собственные комплексы.

Иногда, впрочем, кажется справедливой мысль о том, что памятники в реальности надо ставить тем, кто в них не нуждается. Позитивная память о которых и так жива в потомках. Ну, а борцам с монументами надо помнить, что на их вандальные шалости может последовать ответ, который затронет уже памятники в честь их кумиров. Античный историк Плутарх вспоминал, что Цезарь, победив Помпея, приказал немедленно восстановить его поверженные статуи. Потому что таким образом на будущее он укреплял и собственные.