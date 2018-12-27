Жители военного городка в Елани остались без отопления

https://news.ru/storage/news/085b68af417cddbf2cf8110e1c145da4/61a666f8-54f3-4bd8-973b-bf2bc14ed567_850.jpg CHROMORANGE/Matthias Stolt/Global Look Press

Жители военного городка 473-го окружного учебного центра подготовки специалистов в Елани в Свердловской области остались без отопления из-за смены управляющей компании.

«Теперь нас обслуживает московская ФГБУ „ЦЖКУ“ Министерства обороны. У них есть представительство в Екатеринбурге, но на наши звонки они говорят, что такого быть не может, не верят», — передаёт слова жительницы городка URA.RU.

По её словам, все пользуются обогревателями и из-за большой нагрузки на сеть выключаются телевизоры и микроволновки. На звонки жителей управляющая компания не отвечает.

Как ранее писал News.ru, Конституционный суд РФ предписал разделить плату за центральное отопление и самостоятельно установленные газовые котлы. Суд отреагировал на жалобу жителей Таганрога и Канаша, которые жаловались на необоснованное взимание с них двойной платы за отопление.