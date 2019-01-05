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Военные РФ реконструировали аэродромы в Арктике

Roman Denisov/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Российские военные реконструировали 19 аэродромов в Арктике за последние несколько лет. Также они ввели в эксплуатацию более 545 объектов площадью свыше 710 тыс. кв. м.

«Продолжается строительство уникальных всепогодных аэродромов на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа и на острове Котельный архипелага Новосибирские острова», — отметили в Минобороны.

По данным ведомства, в общей сложности по всей России строится более 3,5 тысячи зданий и сооружений. Ключевой задачей является создание инфраструктуры Сил и средств ядерного сдерживания.

Ранее News.ru писал, что новый пистолет «Удав» для армии РФ прошёл государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение. Он заменит собой традиционный пистолет Макарова (ПМ). «Удав» сконструирован под патрон 9Х21, предназначенный для поражения защищённого противника. Его пуля способна пробить бронежилет третьего класса.


#минобороны #россия #военные #арктика #реконструкция #аэродром
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