Военные подорвали 10 тонн тротила в Хабаровском крае

https://news.ru/storage/news/8521c97c546be6f030eff7a3bba881d7/da81bbaf-5b6c-43c6-9105-629910bd113c_850.jpg МО РФ

10 тонн тротила пришлось подорвать военным в Хабаровском крае для расчистки Бурейского водохранилища от скальных пород. Однако освободить путь к воде полностью пока не удалось.

«Глубина, на которую на сегодняшний день вошли, — это 3,5 метра от уровня того, что было, длина — 120 метров, ширина — 30 метров», — заявил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

Часть сопки обрушилась в реку Бурея в декабре из-за сильнейшего оползня. По общему объему сошло не меньше 30 миллионов тонн скальных пород. В результате русло реки было полностью перекрыто.

Ранее News.ru сообщал, что сопка упала 24 декабря в Верхнебуреинском районе, в 95 км от ГЭС, в верхнем бьефе водохранилища. Сейсмологи опровергли версию с метеоритом. Однако специалисты Дальневосточного центра НИЦ «Планета» выявили в данном месте аномалию.