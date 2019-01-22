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Военные подорвали 10 тонн тротила в Хабаровском крае

МО РФ

общество [ версия для печати ]

10 тонн тротила пришлось подорвать военным в Хабаровском крае для расчистки Бурейского водохранилища от скальных пород. Однако освободить путь к воде полностью пока не удалось.

«Глубина, на которую на сегодняшний день вошли, — это 3,5 метра от уровня того, что было, длина 120 метров, ширина — 30 метров», — заявил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

Часть сопки обрушилась в реку Бурея в декабре из-за сильнейшего оползня. По общему объему сошло не меньше 30 миллионов тонн скальных пород. В результате русло реки было полностью перекрыто.

Ранее News.ru сообщал, что сопка упала 24 декабря в Верхнебуреинском районе, в 95 км от ГЭС, в верхнем бьефе водохранилища. Сейсмологи опровергли версию с метеоритом. Однако специалисты Дальневосточного центра НИЦ «Планета» выявили в данном месте аномалию.


#ХабаровскийКрай #оползень #водохранлище
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