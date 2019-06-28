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Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что не ощущает себя влиятельным человеком в России, поэтому он отказался от политической деятельности.

Я себя не ощущаю влиятельным, — сказал Чемезов в эфире телеканала «Россия 1». Глава Ростеха рассказал, что ему предлагали работу в правительстве и даже были предложения возглавить большие регионы. Однако...