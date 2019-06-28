Самолёт воздушных сил Центрального военного округа перебросил из Кемеровской в Иркутскую область подразделения подвижного механизированного хлебозавода бригады материально-технического обеспечения.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Минобороны России.
Комплекс состоит из печи и тестомесильного агрегата, которые способны производить 3 тонны хлеба в сутки, — говорится в сообщении.
Ранее президент Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу в случае необходимости подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области, писал News.ru.
В результате наводнения в регионе пять человек погибли, госпитализированы 112 человек, за медицинской помощью обратились более 500 человек.