https://static.news.ru/photo/f2e08f16-9e98-11e9-99cc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН"Москва"

Медики Центрального военного округа (ЦВО) за сутки привили от гепатита А и брюшного тифа 125 пострадавших при наводнении жителей города Тулуна Иркутской области. Всего было доставлено две тысячи вакцин.

Над вакцинацией работали пять врачебно-сестринских бригад. Они прививали людей в пунктах временного размещения, приводит сообщение пресс-службы округа РИА Новости .

Вакцины в Тулун доставили эпидемиологи 1026-го Центра госсанэпидемнадзора ЦВО.

По данным местной администрации, всего в вакцинации нуждаются более 26 тысяч человек.

Как писал News.ru, ранее главный внештатный специалист Минздрава Елена Малинникова предупредила о риске возникновения эпидемии в Иркутской области после схода воды.