Медики Центрального военного округа (ЦВО) за сутки привили от гепатита А и брюшного тифа 125 пострадавших при наводнении жителей города Тулуна Иркутской области. Всего было доставлено две тысячи вакцин.
Над вакцинацией работали пять врачебно-сестринских бригад. Они прививали людей в пунктах временного размещения, приводит сообщение пресс-службы округа
Вакцины в Тулун доставили эпидемиологи 1026-го Центра госсанэпидемнадзора ЦВО.
По данным местной администрации, всего в вакцинации нуждаются более 26 тысяч человек.
Как писал News.ru, ранее главный внештатный специалист Минздрава Елена Малинникова предупредила о риске возникновения эпидемии в Иркутской области после схода воды.