USD  65.917 EUR  74.6312
GOLD1,303 $   Brent61.39 $ Bitcoin3,574.69 $
МОСКВА-8°C13:10
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Военные кафедры в России переименуют

Военная Кафедра Связи №4 ЮУрГУ/vk.com

общество [ версия для печати ]

Президент России Владимир Путин подписал указ о переименовании военных факультетов. Теперь они будут называться военными учебными центрами.

«Слова „военные факультеты (кафедры) при образовательных организациях высшего образования“ заменить словами „военные учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования“», — говорится в документе.

Как ранее писал News.ru, отсутствие постоянной регистрации теперь не поможет скрыться от военкомов. Молодых людей призывного возраста обязали вставать на воинский учёт по месту жительства.

Соответствующий закон в третьем чтении приняла Госдума. Как отмечают парламентарии, до принятия закона студенты уезжали в другие города и без регистрации по месту фактического проживания не могли встать на воинский учёт. 


самое читаемое
в мире
Призыв Киева «вернуть» Кавказ и Кубань высмеяли в Сети
оружие
Российский беспилотник скрытой атаки озадачил США


читайте также
общество 03:16, 10 января 2019
Штрафы для призывников за неявку в военкомат могут вырасти
общество 18:28, 24 декабря 2018
Шойгу: число призывников стало оптимальным
общество 11:03, 12 декабря 2018
Большую часть призывников признали годной к военной службе
Лента новостей
спорт 13:07
Валуев предсказал поражение Емельяненко и объяснился
в мире 13:04
Экс-соратник Порошенко: он молится иконе со своим ликом
спорт 12:54
Российские биатлонисты выиграли сингл-микст
происшествия 12:54
В результате стрельбы в Вашингтоне погибли три человека
в мире 12:53
Россиянина подозревают в стрельбе в украинском Бердянске
Другие новости
общество 12:41
Сугробы в Москве выросли до рекордных 44 сантиметров
общество 12:39
Летевший из Москвы в Грозный самолёт экстренно сел во Внуково
общество 12:38
Володин призвал сохранить память о блокаде Ленинграда
общество 12:37
Электрички из Анапы в Феодосию пойдут по Крымскому мосту
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top