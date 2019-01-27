Военные кафедры в России переименуют

https://news.ru/storage/news/5456a4153ce8ad127064d822caf74cf2/e153bfc8-3611-431b-afe5-3e8dec7da529_850.jpg Военная Кафедра Связи №4 ЮУрГУ/vk.com

Президент России Владимир Путин подписал указ о переименовании военных факультетов. Теперь они будут называться военными учебными центрами.

«Слова „военные факультеты (кафедры) при образовательных организациях высшего образования“ заменить словами „военные учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования“», — говорится в документе.

Как ранее писал News.ru, отсутствие постоянной регистрации теперь не поможет скрыться от военкомов. Молодых людей призывного возраста обязали вставать на воинский учёт по месту жительства.

Соответствующий закон в третьем чтении приняла Госдума. Как отмечают парламентарии, до принятия закона студенты уезжали в другие города и без регистрации по месту фактического проживания не могли встать на воинский учёт.