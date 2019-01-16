Путин поручил кабмину помочь пострадавшим от взрыва в Шахтах

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров принять все возможные усилия в ликвидации последствий взрыва бытового газа в жилом здании в Шахтах.
«Я с губернатором разговаривал, он держит на контроле, работает. Прошу тоже правительство иметь в виду и при необходимости оказать содействие», — цитирует главу государства РИА Новости.
Специалисты провели предварительное обследование многоэтажного дома в Ростовской области, где произошла чрезвычайная ситуация. Оно показало, что постройка пригодна для проживания.
Ранее News.ru сообщал о начале выплат семьям погибших в результате ЧП. Родственники первой жертвы получили миллион рублей.