Путин поручил кабмину помочь пострадавшим от взрыва в Шахтах

https://news.ru/storage/news/835ad917b81ef520be8c581e03482a70/01cd5fd4-b043-4ce2-bf92-4de312c825fd_850.jpg 42.mchs. gov.ru/Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров принять все возможные усилия в ликвидации последствий взрыва бытового газа в жилом здании в Шахтах.

«Я с губернатором разговаривал, он держит на контроле, работает. Прошу тоже правительство иметь в виду и при необходимости оказать содействие», — цитирует главу государства РИА Новости.

Специалисты провели предварительное обследование многоэтажного дома в Ростовской области, где произошла чрезвычайная ситуация. Оно показало, что постройка пригодна для проживания.

Ранее News.ru сообщал о начале выплат семьям погибших в результате ЧП. Родственники первой жертвы получили миллион рублей.