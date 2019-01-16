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Путин поручил кабмину помочь пострадавшим от взрыва в Шахтах

42.mchs. gov.ru/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров принять все возможные усилия в ликвидации последствий взрыва бытового газа в жилом здании в Шахтах.

«Я с губернатором разговаривал, он держит на контроле, работает. Прошу тоже правительство иметь в виду и при необходимости оказать содействие», — цитирует главу государства РИА Новости.

Специалисты провели предварительное обследование многоэтажного дома в Ростовской области, где произошла чрезвычайная ситуация. Оно показало, что постройка пригодна для проживания.

Ранее News.ru сообщал о начале выплат семьям погибших в результате ЧП. Родственники первой жертвы получили миллион рублей.


#россия #путин #Ростов-на-Дону #шахты #кабмин
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