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Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех автомобилей

Анатолий Струнин/ТАСС

общество [ версия для печати ]

Спасатели расчистили от снежных завалов Военно-Грузинскую дорогу. Сейчас она открыта для всех видов транспорта.

Пограничная полиция Грузии рекомендовала разрешить движение с 23:00 местного времени 21 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии. В ведомстве также настоятельно рекомендовали водителям планировать перемещение с учётом складывающейся обстановки.

Как писал News.ru, 20 января Военно-Грузинскую дорогу полностью закрыли из-за непогоды. На территории Грузии возникла угроза схода лавин. Позднее в тот же день проезд был разрешён для всех машин, кроме большегрузов.


#россия #открытие #мчс #Грузия #военногрузинскаядорога
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