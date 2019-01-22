Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех автомобилей

https://news.ru/storage/news/e52a4454f059f2d5e69803a6f4b671dd/92b8bc65-9121-4bfb-94a1-b52e06a035e9_850.jpg Анатолий Струнин/ТАСС

Спасатели расчистили от снежных завалов Военно-Грузинскую дорогу. Сейчас она открыта для всех видов транспорта.

Пограничная полиция Грузии рекомендовала разрешить движение с 23:00 местного времени 21 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии. В ведомстве также настоятельно рекомендовали водителям планировать перемещение с учётом складывающейся обстановки.

Как писал News.ru, 20 января Военно-Грузинскую дорогу полностью закрыли из-за непогоды. На территории Грузии возникла угроза схода лавин. Позднее в тот же день проезд был разрешён для всех машин, кроме большегрузов.