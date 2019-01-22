Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех автомобилей

Спасатели расчистили от снежных завалов Военно-Грузинскую дорогу. Сейчас она открыта для всех видов транспорта.
Пограничная полиция Грузии рекомендовала разрешить движение с 23:00 местного времени 21 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии. В ведомстве также настоятельно рекомендовали водителям планировать перемещение с учётом складывающейся обстановки.
Как писал News.ru, 20 января Военно-Грузинскую дорогу полностью закрыли из-за непогоды. На территории Грузии возникла угроза схода лавин. Позднее в тот же день проезд был разрешён для всех машин, кроме большегрузов.