Военно-Грузинская дорога открыта для машин

https://news.ru/storage/news/73fd8940d7f3a09a21e354593cf131d9/8ace69ce-be39-4616-abbd-ece26eefd69e_850.jpg Doron/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Военно-Грузинская дорога между Россией и Грузией, закрытая из-за риска схода лавин, доступна для проезда транспорта. Движение открыто для всех машин, кроме большегрузов, сообщили в ГУ МЧС по Северной Осетии.

Автострада является единственным сухопутным маршрутом, который связывает с Россией Грузию и Армению. Проезда по ней ожидают 267 грузовиков, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что проезд всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге закрыли. Это связано с сильным ветром в Грузии и угрозой схода лавин. Движение по трассе уже ограничивали с 16 января, при этом 19 января его также разрешили легковому транспорту. Теперь запрет введён вновь.