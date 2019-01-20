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Военно-Грузинская дорога открыта для машин

Doron/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

общество [ версия для печати ]

Военно-Грузинская дорога между Россией и Грузией, закрытая из-за риска схода лавин, доступна для проезда транспорта. Движение открыто для всех машин, кроме большегрузов, сообщили в ГУ МЧС по Северной Осетии.

Автострада является единственным сухопутным маршрутом, который связывает с Россией Грузию и Армению. Проезда по ней ожидают 267 грузовиков, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что проезд всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге закрыли. Это связано с сильным ветром в Грузии и угрозой схода лавин. Движение по трассе уже ограничивали с 16 января, при этом 19 января его также разрешили легковому транспорту. Теперь запрет введён вновь.


#россия #открытие #Грузия #машины #военногрузинскаядорога
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