https://static.news.ru/photo/7c560916-b545-11e9-877d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Авиация Минобороны России за два дня потушила лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области на общей площади 113 тысяч гектаров. В воздухе работают самолёты Ил-76. Они совершили 34 вылета.

Всего ликвидировано 84 очага возгорания. На объятые пламенем леса сбросили свыше 1400 тонн воды, пишет РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций ведомства. Кроме того, к борьбе со стихией присоединились вертолёты Ми-8.

Ранее News.ru писал, что Минобороны рассчитывает потушить очаги лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за пять дней. Глава Минобороны Сергей Шойгу распорядился создать оперативный штаб для координации действий по борьбе с огнём.