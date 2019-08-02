Авиация Минобороны России за два дня потушила лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области на общей площади 113 тысяч гектаров. В воздухе работают самолёты Ил-76. Они совершили 34 вылета.
Всего ликвидировано 84 очага возгорания. На объятые пламенем леса сбросили свыше 1400 тонн воды, пишет
Ранее News.ru писал, что Минобороны рассчитывает потушить очаги лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за пять дней. Глава Минобороны Сергей Шойгу распорядился создать оперативный штаб для координации действий по борьбе с огнём.