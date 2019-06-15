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Супермодель и основатель фонда «Обнажённые сердца» Наталья Водянова заявила, что телеведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева, назвавшая детей с ментальными нарушениями «кретинами», допустила неэтичные и оскорбительные высказывания.

Ранее Елена Малышева в одном из выпусков передачи «Жить здорово!» предложила обсудить, «откуда берутся кретины», подразумевая детей с ментальными нарушениями, и вновь оказалась в центре скандала. В телепрограмме врачи заявили, что «кретинизм у детей» появляется из-за генетических заболеваний, нехватки некоторых белков и йода. Родители «особых детей» отреагировали на новый выпуск. Они возмущены подобными формулировками.

Фонд «Обнажённые сердца» и я лично возмущены появлением на Первом канале программы Елены Малышевой с темой — дословно — «Откуда берутся кретины», — написала Водянова в Instagram.

Она призвала отказаться от устаревшей терминологии, содержащей оскорбительные для человека формулировки.

Как писал News.ru, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский подверг критике телеведущую Елену Малышеву за её слова о «детях-кретинах». Актёр предложил ей поинтересоваться, «на ком лежит вина за растущее количество больных детей».