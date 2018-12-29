USD  69.5218 EUR  79.6581
GOLD1,280 $   Brent53.09 $ Bitcoin3,897.81 $
МОСКВА-8°C15:00
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Водоёмы Москвы насыщают кислородом

Антон Кардашов/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Мосводосток начал аэрацию столичных прудов и озёр. Насыщение воды кислородом необходимо для поддержания экосистемы водоёмов.

«Специалисты уже пробурили лунки более чем на 200 прудах и озёрах», — сообщает Mos.ru.

Аэрацию прошли Патриаршие и Новодевичьи пруды, Садки и Серебряно-Виноградный, а также Круглый пруд в Измайловском парке.

Кислород необходим рыбе, моллюскам и ракообразным, которые обитают подо льдом, циркуляция воздуха также способствует испарению вредных веществ. Лунки диаметром 20−30 сантиметров накрываются деревянными коробами, чтобы они медленнее затягивались льдом. Специалисты еженедельно их осматривают и замеряют уровень кислорода в воде. Если его недостаточно — воздух закачивают через шланг, соединённый с компрессором.

Ранее News.ru писал, что опьяневших птиц ни в коем случае нельзя оставлять на улице, их необходимо забрать домой, пока те не протрезвеют, или показать орнитологам. Такой совет дал руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин. Тем самым он вступил в заочную полемику со специалистами Биологического музея имени К.А. Тимирязева, которые посоветовали не забирать пернатых алкоголиков домой, а переносить в какое-нибудь укромное место в коробке. По словам орнитологов, массовое пьянство у птиц в столице они наблюдают с ноября. В «ягодном алкоголизме», помимо свиристелей и снегирей, замечены и синицы. Причиной стали перепады температур, из-за которых ягоды рябины успели забродить прямо на ветках.


#москва #рыбы #озера
самое читаемое
в мире
Британское «предупреждение» РФ в Чёрном море рассмешило США
в мире
Меланию Трамп высмеяли за «невидимые» брюки


читайте также
спорт 12:53, 29 декабря 2018
В Москве избили обладателя Кубка России по футболу
За это на него подают в суд
в мире 17:26, 20 декабря 2017
В Британии владелец водоёма запретил ловить в нём рыбу полякам
За это на него подают в суд
Животное не могло встать
общество 13:33, 18 октября 2017
Застрявшую в водоёме косулю спасли и сделали ей массаж
Животное не могло встать
Лента новостей
спорт 14:57
Объявлен состав женской сборной России на КМ по биатлону
спорт 14:49
Миронова выиграла спринт на «Ижевской винтовке»
политика 14:45
Кабмин РФ опубликовал список запрещённых товаров из Украины
экономика 14:35
Мутко предсказал рост цен на жильё в России
технологии 14:31
Роскосмос закончил создавать эскиз ракеты-носителя «Иртыш»
Другие новости
общество 14:30
Путин освободил от должностей двух прокуроров
новый год 14:18
Тверскую улицу начали украшать к новогодним праздникам
общество 14:04
Мамаев написал заявление о нападении на него водителя Ушаковой
общество 12:49
Участок трассы «Таврида» открыли в Крыму
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top