Водоёмы Москвы насыщают кислородом

https://news.ru/storage/news/03d2b6560d8eb16cda03f1098728c909/65138a2c-e24e-4745-9105-e65aa7d36e42_850.jpg Антон Кардашов/АГН «Москва»

Мосводосток начал аэрацию столичных прудов и озёр. Насыщение воды кислородом необходимо для поддержания экосистемы водоёмов.

«Специалисты уже пробурили лунки более чем на 200 прудах и озёрах», — сообщает Mos.ru.

Аэрацию прошли Патриаршие и Новодевичьи пруды, Садки и Серебряно-Виноградный, а также Круглый пруд в Измайловском парке.

Кислород необходим рыбе, моллюскам и ракообразным, которые обитают подо льдом, циркуляция воздуха также способствует испарению вредных веществ. Лунки диаметром 20−30 сантиметров накрываются деревянными коробами, чтобы они медленнее затягивались льдом. Специалисты еженедельно их осматривают и замеряют уровень кислорода в воде. Если его недостаточно — воздух закачивают через шланг, соединённый с компрессором.

Ранее News.ru писал, что опьяневших птиц ни в коем случае нельзя оставлять на улице, их необходимо забрать домой, пока те не протрезвеют, или показать орнитологам. Такой совет дал руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин. Тем самым он вступил в заочную полемику со специалистами Биологического музея имени К.А. Тимирязева, которые посоветовали не забирать пернатых алкоголиков домой, а переносить в какое-нибудь укромное место в коробке. По словам орнитологов, массовое пьянство у птиц в столице они наблюдают с ноября. В «ягодном алкоголизме», помимо свиристелей и снегирей, замечены и синицы. Причиной стали перепады температур, из-за которых ягоды рябины успели забродить прямо на ветках.