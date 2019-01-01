Водителям разрешат регистрировать авто без посещения ГИБДД

https://news.ru/storage/news/6f5a5841f7683b9f57551e90fad0408b/80fb566b-e899-4acb-abbe-5af4f2d38015_850.jpg Любимов Андрей/АГН "Москва"

Процедура постановки на учёт автомобилей в России существенно изменится. Водители смогут регистрировать транспортные средства без посещения ГИБДД.

С 4 августа 2019 года покупатели начнут получать номерные знаки в автосалонах, пишет РИА Новости. Новый закон коснётся клиентов официальных дилеров.

Ранее News.ru сообщал об инициативе российских правоохранителей. МВД предлагает ужесточить наказание за повторное вождение без водительского удостоверения. Речь идёт об увеличении штрафа до 30 тысяч рублей, либо аресте до 15 суток, или обязательных работах до 200 часов.