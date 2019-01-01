USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,280 $   Brent53.65 $ Bitcoin3,762.23 $
МОСКВА-5°C14:23
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Водителям разрешат регистрировать авто без посещения ГИБДД

Любимов Андрей/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Процедура постановки на учёт автомобилей в России существенно изменится. Водители смогут регистрировать транспортные средства без посещения ГИБДД.

С 4 августа 2019 года покупатели начнут получать номерные знаки в автосалонах, пишет РИА Новости. Новый закон коснётся клиентов официальных дилеров.

Ранее News.ru сообщал об инициативе российских правоохранителей. МВД предлагает ужесточить наказание за повторное вождение без водительского удостоверения. Речь идёт об увеличении штрафа до 30 тысяч рублей, либо аресте до 15 суток, или обязательных работах до 200 часов.


#ГИБДД #россия #ПДД
самое читаемое
спорт
В допинговом скандале вокруг биатлонистов нашли виновных
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США


читайте также
экономика 13:12, 30 декабря 2018
Приставы станут ускоренно списывать штрафы ГИБДД
общество 12:33, 26 декабря 2018
ГИБДД ужесточит наказание за повторное вождение без прав
общество 14:46, 24 декабря 2018
Глава ГИБДД предложил понизить порог превышения скорости
общество 07:16, 13 декабря 2018
ГИБДД разрешит водителям оставлять права дома
Лента новостей
происшествия 14:16
Врач оценил состояние подростка из Магнитогорска
в мире 14:16
Израильская партия «Авода» покидает «Сионистский лагерь»
общество 14:16
Лжеминёр задержан в Благовещенске
в мире 14:03
Президент Филиппин сознался в сексуальных домогательствах
происшествия 14:02
Налётчики насмерть забили сотрудника магазина в Москве
Другие новости
общество 14:16
Лжеминёр задержан в Благовещенске
общество 13:52
Россиянам разрешили бесплатно собирать валежник
общество 13:14
Что делать, если опоздал на рейс по вине авиакомпании
Разбирательства с компанией могут затянуться
общество 12:49
Детям разрешили на время забыть про кружки и секции
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top