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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что закон об оскорблении государственных символов не нуждается в изменениях. Вместо этого должен осуществляться контроль на правоприменение в этой области во избежание нарушений.

Телеканал «Дождь», проанализировав такую практику, опубликовал материал, в котором утверждает, что органы правопорядка зачастую неправильно применяют данный закон. На вопрос журналистов о том, что он об этом думает, представитель Кремля...