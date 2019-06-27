Водители люксовых автомобилей чаще других прячут номера при парковке
Мария Кузнецова
13:34, 27 июня 2019
https://static.news.ru/photo/a7bb28ce-98c7-11e9-91d3-fa163e074e61_1024.jpgФото: Дмитрий Киселев/News.ru
С начала года сотрудники московского паркинга выявили 1728 автомобилей Mercedes и 1656 BMW с закрытыми номерами. Владельцы этих машин чаще других пытаются таким образом сэкономить на парковке.
Подобные действия не помогают автомобилистам избежать штрафов. Пешие инспекторы освобождают номера автомобилей, стоящих на платных парковках, от посторонних предметов и проверяют оплату, — сообщили в ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства».
Как писал News.ru, Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) призывает жителей города правильно парковать авто и, уезжая в отпуск, лишний раз удостовериться, что транспортные средства стоят без нарушений ПДД. Также рекомендуется заранее ознакомиться с планируемыми изменениями дорожного движения, связанными с проведением дорожных работ.