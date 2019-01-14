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Водители чиновников жалуются на платные парковки

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Работники спецавтопарка для чиновников и депутатов сетуют на нехватку денег на столичные парковки. Водители вынуждены оплачивать их самостоятельно, либо заклеивать госномера, чтобы не попадать в объективы камер видеофиксации. Всё потому, что порядок взаимодействия властных структур с сервисом паркинга в Москве далёк от совершенства.

По данным РБК, количество жалоб резко увеличилось после роста цен на стоянках. Профсоюз обратился в транспортное управление Управделами президента с просьбой разъяснить регламент работы и порядок действий для водителей спецтранспорта на платных парковках столицы.

В обращении сказано, что специфика работы водителей заключается в выполнении поставленных пассажирами задач и реализации «государственного задания по перевозкам вышеуказанных лиц». Зачастую ждать пассажиров приходится в зоне платных парковок.

При этом лишь единицы из них оплачивают такую стоянку. В подавляющем большинстве случаев водители вынуждены либо раскошеливаться сами, либо «наматывать круги» вокруг того места, где необходимо забрать пассажира. Все штрафы также ложатся на самих водителей машин с мигалками.

При этом льгот практически никаких нет. Лишь в аэропортах и вокзалах налажено взаимодействие, либо есть спецпропуска. Водители же требуют навести порядок в целом, чтобы не нести расходы из своего кармана.

Ранее, как сообщал News.ru, в Москве изменились расценки на платных паркингах, максимальный тариф был увеличен с 200 до 380 рублей. При этом вдвое вырос и штраф за неоплату парковки. Теперь это 5 тыс. рублей


#москва #водители #чиновники #деньги #парковки
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