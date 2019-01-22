Водителей Москвы призвали быть аккуратными на дорогах

Информационный центр транспортного комплекса Москвы призвал водителей быть аккуратными на дорогах или пересесть на общественный транспорт из-за сложных метеорологических условий.
«На улице очень холодно — минус 16 градусов. По прогнозам синоптиков, днем будет от минус 12 до минус 10 градусов, переменная облачность, местами небольшой снег и гололедица», — цитирует сообщение АГН «Москва».
Как ранее писал News.ru, прошедшая ночь в Московском регионе стала самой холодной с начала января. Столбики термометров опустились до минус 15,7 градуса.