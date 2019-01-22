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Водителей Москвы призвали быть аккуратными на дорогах

Сергей Лантюхов/News.ru

общество [ версия для печати ]

Информационный центр транспортного комплекса Москвы призвал водителей быть аккуратными на дорогах или пересесть на общественный транспорт из-за сложных метеорологических условий.

«На улице очень холодно — минус 16 градусов. По прогнозам синоптиков, днем будет от минус 12 до минус 10 градусов, переменная облачность, местами небольшой снег и гололедица», — цитирует сообщение АГН «Москва».

Как ранее писал News.ru, прошедшая ночь в Московском регионе стала самой холодной с начала января. Столбики термометров опустились до минус 15,7 градуса.


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