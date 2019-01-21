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Водителей Москвы предупредили об опасностях снега

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Столичных автомобилистов просят быть внимательными в условиях снегопада. С предупреждением выступила Госавтоинспекция МВД РФ по Москве.

21 января в регионе местами прошёл сильный снег, осадки могут повториться в течение суток. Кроме того, в Москве и области ожидается усиление морозов. Автомобилистов призывают к осторожности на дорогах и соблюдению безопасной дистанции. Следует избегать резкого торможения и выбирать скорость движения, исходя из текущего состояния проезжей части.

ГИБДД обращает внимание на соблюдение правил остановки и стоянки транспорта для бесперебойной работы коммунальной техники. А пешеходам рекомендует использовать светоотражающие элементы.

Ранее News.ru писал о похолодании в Москве и Подмосковье. Оно связано с антициклоном, который вытеснит атмосферный фронт, засыпающий город небольшим снегом.


#москва #водители #снегопад
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